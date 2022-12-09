МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге, который сейчас принадлежит ФГУП "НАМИ", будет "АвтоВАЗ", производство на предприятии планируется начать в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "АвтоВАЗ" может закрыть сделку по покупке "РН банка" до конца года

"Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться "АвтоВАЗом", — сказал он, отвечая на вопрос об авторынке 2023 года.

"Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться "АвтоВАЗом", — уточнил Мантуров.

В конце октября президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что компания ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке автомобилей иностранных брендов.

Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" в конце ноября приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия.

В свою очередь "АвтоВАЗ" получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.