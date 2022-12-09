МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минпромторг прогнозирует рост продаж на российском авторынке в 2023 году по сравнению с текущим годом, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Бывший завод Nissan возобновит производство под управлением "АвтоВАЗа"

При этом в министерстве уточнили, что сохраняют прежний прогноз по авторынку (все категории) на 2022 год: падение продаж на 55%, до 750 тысяч машин.

"Чем текущий — да, потому что будет налаживаться и увеличиваться производство на базовых предприятиях. В первую очередь это "АвтоВАЗ", вновь появившийся "Москвич", Haval также наращивает объемы производства", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, будет ли динамика продаж на авторынке РФ в 2023 году лучше результатов этого года.

Согласно ранее озвученному прогнозу "АвтоВАЗа", рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году составит 670-700 тысяч машин против 1,6 миллиона в 2021 году. В 2023 году рынок может вырасти до 800 тысяч автомобилей, отмечал президент компании Максим Соколов.

По последним данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и LCV в России за 11 месяцев текущего года сократились на 60,9% — до 549 тысяч машин.