БИШКЕК, 9 дек — ПРАЙМ. В этому году в ЕАЭС было принято более 50 мер и решений, направленных на поддержку бизнеса, сообщил в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе президент Киргизии Садыр Жапаров. Киргизия увеличила товарооборот со странами ЕАЭС

"В условиях торгово-экономической и финансовой волатильности в году нами были приняты более 50 мер и решений, направленных на поддержку бизнеса в сферах таможенно-тарифного регулирования, внутреннего рынка и кооперации, финансовых и валютных рынков, международного экономического сотрудничества, обеспечение устойчивости экономик государств-членов и обеспечение продовольственной безопасности", — заявил глава государства.

По его словам, также были подготовлены предложения и рекомендации, которые будут способствовать формированию благоприятной конкурентной среды для развития предпринимательства, раскрытия потенциала малого и среднего бизнеса, общего биржевого рынка товаров в рамках союза, созданию в государствах-членах системы референтных лабораторий, применению "регулятивных песочниц" при реализации цифровых проектов союза, активизации развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества и развитию экспорта.

Жапаров добавил, что география интереса к деятельности ЕАЭС в мире постоянно расширяется.

"Расцениваю это в качестве наглядного показателя признания ЕАЭС как динамично развивающейся организации в мировой экономической архитектуре", — заявил киргизский лидер.

По словам Жапарова, в этом году в ЕАЭС продолжили "активно развивать международный трек союза и расширять торговые отношения с нашими давними партнерами".

"Вступил в силу протокол, ведущий к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Начат процесс переговоров с Индонезией о заключении соглашения о зоне свободной торговли. Поддержана инициатива о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о создании зоны свободной торговли", — уточнил он.

По мнению главы государства, "в условиях смещения глобального полюса финансово-экономической концентрации в Азию" странам союза следует продолжить уделять приоритетное внимание именно этому региону.