МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Единая платформа для разработки проектов в сфере электромобилестроения создана в российской столице, новое межотраслевое объединение будет работать на базе Московского инновационного кластера, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. "СберАвто" выяснил, какие автомобили чаще всего покупали россияне осенью

"В столице создана единая платформа для разработки проектов в сфере электромобилестроения. Новое межотраслевое объединение будет работать на базе Московского инновационного кластера. В его состав уже входит около 40 научно-исследовательских, производственных и других организаций, например, завод "Москвич", Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и особая экономическая зона "Технополис Москва", — рассказали в пресс-службе.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что среди участников московского кластера электромобилестроения — представители транспортной отрасли, ИТ-компании, разработчики электроники, поставщики различного оборудования и материалов. "Они займутся созданием компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания легковых машин, грузовиков, электробусов. Заодно усилия инженеров и предпринимателей будут направлены на развитие сопутствующей инфраструктуры, а город окажет им всю необходимую поддержку", — сказала Сергунина. В России снизилась выдача кредитов на покупку автомобилей

Отмечается, что в активе участников объединения есть уже три проекта. Первый посвящен созданию грузового электрофургона на базе шасси УАЗ. Второй и третий связаны с разработкой отечественных аккумуляторов для электротранспорта.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что город активно содействует созданию и развитию технологий в этой области.

"По решению Сергея Собянина Москва проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. В рамках договора инвестор в течение трех лет построит завод, где будет выпускать такую продукцию для городского электротранспорта и электромобилей "Москвич". В проект будет вложено не менее 3 миллиардов рублей", — сказал Ефимов.