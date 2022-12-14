Илон Маск пообещал, что акционеры Tesla выиграют от Twitter в долгосрочной перспективе
ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал, что его покупка социальной сети Twitter будет выгодна акционерам производителя электрических автомобилей Tesla, главой которого он является.
"Я сделаю так, что акционеры Tesla выиграют от Twitter в долгосрочной перспективе", — написал Маск в Twitter.
Во вторник акции Tesla опускались до минимума с ноября 2020 года. Агентство Блумберг сообщало, что ценные бумаги компании снижались в связи с тем, что компания планирует сократить производство электромобилей на заводе в Шанхае, так как спрос в стране не оправдывает ее ожиданий. Однако ранее СМИ сообщали, что падение акций Tesla происходит из-за опасений инвесторов о том, что Маск будет в ущерб компании Tesla уделять больше внимания приобретенной им соцсети Twitter.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://1prime.ru/business/20221214/839160691.html