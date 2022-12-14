ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал, что его покупка социальной сети Twitter будет выгодна акционерам производителя электрических автомобилей Tesla, главой которого он является. Илон Маск представил второе поколение грузовиков Tesla

"Я сделаю так, что акционеры Tesla выиграют от Twitter в долгосрочной перспективе", — написал Маск в Twitter.

Во вторник акции Tesla опускались до минимума с ноября 2020 года. Агентство Блумберг сообщало, что ценные бумаги компании снижались в связи с тем, что компания планирует сократить производство электромобилей на заводе в Шанхае, так как спрос в стране не оправдывает ее ожиданий. Однако ранее СМИ сообщали, что падение акций Tesla происходит из-за опасений инвесторов о том, что Маск будет в ущерб компании Tesla уделять больше внимания приобретенной им соцсети Twitter.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.