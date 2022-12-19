РИМ, 19 дек — ПРАЙМ. Интерес к приобретению принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода на Сицилии выразили 8-9 компаний из Италии и из-за рубежа, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. Власти Египта обсудили с "Лукойлом" расширение деятельности компании

"К нам обратились компании, которые запросили информации относительно правила golden power, ведется 8-9 отдельных переговоров в Италии и на международном уровне. Это доказывает, что если так много игроков выражают намерение, то это стратегический актив", — заявил он на пресс-конференции для иностранных журналистов.

Урсо подчеркнул, что переговоры о продаже предприятия Isab находятся в процессе и итальянское государство не имеет намерений прибегать к его национализации.

"С досье "Лукойла" мы работаем наилучшим образом, оно еще открыто", — сказал министр, добавив, что правительство "уже определилось с решением по заводу", которое относится к применению golden power. По его словам, решение о продаже завода относится к частным переговорам.

Ранее министерство, которые отвечает за вопросы экономического развития, сообщало, что всех заинтересованных участников переговоров по НПЗ ознакомили с "законодательным контекстом" в рамках правила golden power, которое дает властям возможность получить контроль над иностранными компаниями, "чтобы гарантировать развитие производственного комплекса в том числе в отношении производства, занятости и полного соответствия экологическим стандартам". Для стратегически важных компаний закон об инструменте golden power предусматривает уведомление руководства Совета министров о возможной смене управления, правительство, в свою очередь, имеет право наложить вето на операцию или поставить для неё ряд условий.

Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии в настоящее время перерабатывает российскую нефть Urals.

В начале декабря совет министров Италии одобрил специальный декрет, предусматривающий срочные меры по спасению этого крупнейшего в стране НПЗ, который обеспечивает около 20% потребности страны в автомобильном топливе. Позже министр Урсо объяснил, что в рамках декрета правительство берет на себя ответственность за временное чрезвычайное управление НПЗ, используя нефтяную компанию, которой могла бы стать Eni.

Генеральный директор предприятия Евгений Маняхин ранее заявлял итальянским СМИ, что переговоры по продаже нефтеперерабатывающего завода Isab на Сицилии находятся в продвинутой стадии и могут быть завершены до конца года.