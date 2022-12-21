МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Капитализация производителя электромобилей Tesla по итогам прошедших биржевых торгов опустилась ниже капитализации нефтяного гиганта ExxonMobil, до 435,14 миллиарда долларов, свидетельствуют данные торговых площадок. Илон Маск продал почти 22 миллиона акций Tesla

В свою очередь, по итогам торгов вторника капитализация ExxonMobil в долларах составила 439,38 миллиарда долларов.

До открытия основных биржевых торгов акции Tesla дорожают сейчас на 0,92%, акции ExxonMobil — на 0,3%. При этом фьючерс на индекс S&P 500 дорожает на 0,45%.

Газета Financial Times уточняет, что стоимость Tesla опустилась ниже ExxonMobil впервые с 2020 года. Также газета добавляет, что это вызвано тем, что акции ExxonMobil подорожали примерно на 67% с начала года, а акции Tesla — подешевели более чем на 60%.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

В октябре ее основатель и владелец Илон Маск завершил приобретение компании Twitter за 44 миллиарда долларов. СМИ отмечали, что падение стоимости акций Tesla происходит из-за опасений инвесторов о том, что Маск будет в ущерб компании будет уделять больше внимания приобретенной им соцсети.