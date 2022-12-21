Капитализация Tesla опустилась до 435,14 миллиарда долларов, ниже ExxonMobil
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Капитализация производителя электромобилей Tesla по итогам прошедших биржевых торгов опустилась ниже капитализации нефтяного гиганта ExxonMobil, до 435,14 миллиарда долларов, свидетельствуют данные торговых площадок.
В свою очередь, по итогам торгов вторника капитализация ExxonMobil в долларах составила 439,38 миллиарда долларов.
До открытия основных биржевых торгов акции Tesla дорожают сейчас на 0,92%, акции ExxonMobil — на 0,3%. При этом фьючерс на индекс S&P 500 дорожает на 0,45%.
Газета Financial Times уточняет, что стоимость Tesla опустилась ниже ExxonMobil впервые с 2020 года. Также газета добавляет, что это вызвано тем, что акции ExxonMobil подорожали примерно на 67% с начала года, а акции Tesla — подешевели более чем на 60%.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
В октябре ее основатель и владелец Илон Маск завершил приобретение компании Twitter за 44 миллиарда долларов. СМИ отмечали, что падение стоимости акций Tesla происходит из-за опасений инвесторов о том, что Маск будет в ущерб компании будет уделять больше внимания приобретенной им соцсети.
https://1prime.ru/business/20221221/839248727.html