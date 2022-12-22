НПЗ в Волгограде реализовал инвестпроект на десять миллиардов рублей
Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" завершил инвестпроект на 10.3 миллиарда рублей
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ВОЛГОГРАД, 22 дек — ПРАЙМ. Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" завершил инвестпроект стоимостью в 10,3 миллиарда рублей по реконструкции оборудования, который позволит увеличить производительность на 10%, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.
"На ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" завершен масштабный инвестпроект стоимостью 10,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
По информации администрации, на предприятии провели реконструкцию установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5, что позволит сократить энергозатраты и увеличить производительность на 10%. В ходе работ были установлены новые насосы, печи и другое оборудование, произведенное, в основном, в России. Обновленная установка соответствует нормам экологической безопасности.