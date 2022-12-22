ВОЛГОГРАД, 22 дек — ПРАЙМ. Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" завершил инвестпроект стоимостью в 10,3 миллиарда рублей по реконструкции оборудования, который позволит увеличить производительность на 10%, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области. В Италии отметили интерес компаний к приобретению НПЗ "Лукойла" на Сицилии

"На ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" завершен масштабный инвестпроект стоимостью 10,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По информации администрации, на предприятии провели реконструкцию установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5, что позволит сократить энергозатраты и увеличить производительность на 10%. В ходе работ были установлены новые насосы, печи и другое оборудование, произведенное, в основном, в России. Обновленная установка соответствует нормам экологической безопасности.