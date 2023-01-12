УФА, 12 янв — ПРАЙМ. Ижевский бизнесмен Константин Котов, заключивший договор о покупке ресторанов сети KFC, заявил, что никого из партнеров не заставляют переходить из компании в Rostic's, пока действуют уже заключенные с Yum! Brands договоры. Подсчитаны иностранные бренды, сменившие названия на российские

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что франчайзи KFC в России просят власти приостановить продажу российского бизнеса американской Yum! Brands ижевской компании "Смарт Сервис", так как сделка может нанести серьезный вред ресторанному рынку.

Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде.

Права на рестораны покупают бизнесмены Андрей Осколков и Константин Котов из Удмуртии.

"Мы общаемся со всеми франчайзи Yum! Brands и сами являемся партнерами компании с начала ее работы в России. Всё это время поддержку KFC осуществлял ее московский офис, который продолжит работу в полном составе. Более 300 сотрудников офиса на Старопетровском проезде, 11 продолжают ходить на работу и заниматься продвижением бренда. Мы видим нашу рекламу на телевидении, билбордах и цифровых носителях. У нас есть обязательства сохранить всех людей", — привела пресс-служба Котова его слова.

Он добавил, что "Смарт сервис" презентовал всем партнерам стратегию перехода бренда от KFC к Rostic's.

"Основная цель: сохранить вкус, держать цены, не потерять гостей и показать преемственность обоих брендов. Никого из партнеров не заставляют переходить из KFC в Rostic's – пока действуют уже заключенные с Yum! Brands договоры. В дальнейшем Франчайзи могут продолжать работу до окончания своих десятилетних контрактов. Но наша главная и амбициозная цель — это еще 1000 ресторанов нового российского бренда Rostic"s в каждом, даже самом небольшом городе нашей Родины. А значит к 40000 наших сотрудников добавятся еще тысячи и тысячи новых рабочих мест", — заявил Котов.