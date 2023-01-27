БИШКЕК, 27 янв — ПРАЙМ. Автомобильный завод, который планируется построить в Киргизии при содействии Узбекистана, может начать выпуск автомобилей уже в этом году, сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель министра экономики республики Канат Абдрахманов. СМИ: власти продлят разрешение на выпуск "упрощенных" автомобилей в России

"Соглашение о создании совместного предприятия должно быть подписано сегодня. Производство техники планируется начать уже в этом году", — заявил замминистра.

По словам Абдрахманова, сумма инвестиций в организацию производства составит 50 миллионов долларов. Ожидается, что число рабочих на заводе со временем достигнет 2 тысяч. По данным минэкономики, большая часть произведенных автомобилей будет направлена на покрытие потребностей внутреннего рынка.

В ходе пресс-конференции Абдрахманов также рассказал об итогах киргизско-узбекского бизнес-форума, прошедшего накануне. По его словам, в рамках мероприятия подписан перечень из 84 двусторонних документов на сумму 1,67 миллиарда долларов. В их числе 29 инвестиционных соглашений, 52 экспортных и три импортных контракта.

"Кроме этого, министерствами сельского хозяйства двух стран утверждена дорожная карта по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса с включением семи инвестиционных проектов и трех торговых контрактов, в том числе по поставкам свежей и сушеной плодоовощной продукции в Кыргызстан, закупкам кыргызского картофеля, крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота", — уточнил замминистра.