БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) остаётся весьма обеспокоенной по поводу предложения ввести в Евросоюзе новый стандарт для выбросов автомобилей Евро 7, сказала РИА Новости генеральный директор ассоциации Сигрид де Врис. Автопроизводители попросили продлить упрощенные требования к выпуску машин

"Мы серьезно обеспокоены этим предложением… Я думаю, есть много спорных элементов, включая, правильно ли это делать сейчас", — рассказала она.

Отвевая на вопрос, просит ли ассоциация институты власти ЕС остановить разработку этого законопроекта, де Врис сказала: "Это не наша задача. Институты делают предложения, мы можем сопровождать их при помощи информации, указывая на проблемы и возможности, когда мы их видим".

"В данном случае, оно (предложение) должно согласовываться с другим законодательством, особенно, с усилиями по декарбонизации, с законодательством по СО2, но также и с текущими вызовами, связанными с IRA (Актом по сокращению инфляции США)", — добавила она.

Де Врис отметила, что представители ассоциации начали обсуждения этого законопроект Еврокомиссии с представителями стран ЕС и Европарламента.

"Мы сейчас находимся на стадии, когда необходим обмен информацией, пояснения. Мы видим, что есть значительная потребность в пояснениях, в реальном понимании, чтобы затем постараться найти наилучшее решение", — заключила она. Toyota подтвердила статус мирового автомобильного лидера

Еврокомиссия в ноябре предложила ввести в Евросоюзе новый стандарт для транспортных средств Евро-7, который должен уменьшить объёмы вредных выбросов. Евросоюз намерен довести до нуля выбросы от новых авто и фургонов в 2035 году, то есть, по сути убрать с рынка новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Тем не менее, как отмечала ЕК, Евро 7 будет актуален, ведь более 20% автомобилей и фургонов и более 50% более тяжелых транспортных средств в ЕС будут выбрасывать загрязняющие вещества из выхлопной трубы до 2050 года. Кроме того, предложения ЕК включали в себя и требования по выбросам от тормозов, шин и аккумуляторов, они будут применяться и к электромобилям, сообщала ЕК.

Законопроект должны рассмотреть и согласовать Совет стран ЕС и Европарламент.

Тогда же ACEA выступила с критикой этих предложений Еврокомиссии и отметила, что она серьезно обеспокоена ими.

Евросоюз, по мнению ассоциации, имеет самые полные и строгие требования в отношении выбросов в мире с действующим Евро 6. Экологическая польза от предложенного ЕК Евро 7 очень ограничена, но это сильно увеличивает стоимость транспортных средств, сказал тогда президент ACEA и генеральный директор BMW Оливер Ципсе. Кроме того, это серьезно повлияет на переход к автомобилям с нулевым уровнем выбросов, заявлял и генеральный директор Volvo Group, председатель совета по коммерческим автомобилям ACEA Мартин Лундштедт.

АСЕА также отмечала, что предлагаемые сроки внедрения Евро 7 (июль 2025 года для легковых автомобилей и фургонов и июль 2027 года — для большегрузных машин) нереальны, учитывая огромное количество моделей и вариантов транспортных средств, которые необходимо разработать, испытать и утвердить до этого. Поэтому Евро 7 рискует оказаться очень сложным и дорогостоящим, предупреждала ACEA.

Еврокомиссия сообщала, что ожидает умеренного роста стоимости автомобилей из-за введения Евро 7 — на сумму от 90 до 150 евро, а автобусов и грузовиков — примерно на 2600 евро.