ЕРЕВАН, 3 фев — ПРАЙМ. Предприятия автопрома стран ЕАЭС имеют большой потенциал для кооперационного сотрудничества и их поддержка – важное условие для создания и развития кооперационных проектов, считает министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян. В России построили более 700 автомобильных газозаправочных станций

"Поддержка приоритетных секторов экономики наших стран, в частности автомобилестроения, за счет интеграционного потенциала является важным условием для создания новых и углубления существующих кооперационных проектов, что особенно актуально в текущей экономической ситуации, связанной с общим спадом экономики и закрытием ряда внешних рынков", – цитирует секретариат министра заявление Камаляна во время его посещения завода Hyundai Trans Kazakhstan.

Отмечается, что в рамках рабочего совещания на площадке завода обсуждены вопросы кооперационного сотрудничества предприятий стран Евразийского экономического союза, в частности расширение поставок на предприятия Казахстана комплектующих для автомобильной техники, производимых в государствах ЕАЭС.

В ходе визита также состоялся обмен мнениями по широкому кругу отраслевых вопросов, в том числе касающихся участия казахстанских предприятий автомобилестроения в государственных закупках других стран ЕАЭС, вопросов сертификации транспортных средств, перспектив участия национальных предприятий в развитии производства электромобилей, заявили в секретариате.

Hyundai Trans Kazakhstan – одно из ключевых в Казахстане предприятий по производству автомобилей.