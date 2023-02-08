КАЛИНИНГРАД, 8 фев — ПРАЙМ. Автохолдинг "Автотор" ввел в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для заводов по выпуску электромобилей и автокомпонентов на технологической площадке в микрорайоне имени Космодемьянского в Калининграде, сообщила в среду пресс-служба компании в своем Telegram-канале. Unilever построит завод в Мексике на 400 миллионов долларов

"Автотор" завершил строительство и ввел в эксплуатацию комплекс объектов инженерной инфраструктуры на технологической площадке в мкр им. А. Космодемьянского в Калининграде, где осуществляется проект по созданию производств электромобилей и автокомпонентов в рамках специального инвестиционного контракта, подписанного компанией с министерством промышленности и торговли РФ и правительством Калининградской области", — сообщили в пресс-службе.

В компании рассказали, что специалисты спроектировали и построили "с нуля" сети водоканализационного хозяйства, ливневых стоков, канализационно-насосную станцию хозбытовых стоков, локальные очистные сооружения и другие объекты. В каждом производственном корпусе были смонтированы современные системы вентиляции, освещения и воздушного отопления, подведена канализация и осуществлены вводы по водоснабжению, а также реализован проект по устройству противопожарного водопровода всей технологической площадки.

"Получены разрешительные документы и реализовано технологическое подключение к сетям газоснабжения города с монтажом газопровода высокого давления протяженностью 1,8 км. В настоящее время завершаются работы по устройству сетей наружного освещения комплекса зданий с установкой осветительной мачты в сборе с современным светодиодным оборудованием", — уточнили в компании.

Как отметили в пресс-службе автохолдинга, проекты по созданию производств электромобилей и автокомпонентов направлены на ускоренное импортозамещение, внедрение транспорта на альтернативных видах топлива и выпуск конкурентоспособной продукции российского производства. Объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учетом действующих инвестиционных обязательств составит не менее 32 миллиардов рублей.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности предприятия — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе " в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.