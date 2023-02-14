МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Малый и средний бизнес РФ в прошлом году привлек 37,4 миллиарда рублей по программе льготного инвестиционного кредитования, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. Банкам рекомендовали указывать ставки по кредитам и вкладам одним шрифтом

"Малый и средний бизнес привлек в 2022 году по программе льготного инвестиционного кредитования 37,4 миллиарда рублей. Доступ МСП к льготному финансированию для развития является одним из направлений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов", — говорится в сообщении.

По этой программе предприниматели могут получить кредит от 50 миллионов рублей под 2,5% годовых для среднего бизнеса и 4% годовых для малого и микробизнеса в 49 банках. Льготные ставки действуют пять лет, а сам кредит можно погасить в течение десяти.

По словам замминистра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, которую цитирует пресс-служба, банки предоставили кредиты почти на 500 проектов, которые должны обеспечить новые производства и новые рабочие места.

По данным министерства, 325 производственных компаний привлекли по программе 21,6 миллиарда рублей на свои инвестиционные проекты, 106 компаний из сферы транспортировки и хранения — более 12 миллиардов рублей, 60 компаний гостиничного бизнеса — 3,7 миллиарда рублей.

На малый и микробизнес в 2022 году пришлось 77% проектов по этой программе. В десятку наиболее активных регионов по привлечению льготных инвесткредитов вошли Москва (2,77 миллиарда рублей), Татарстан (2,28 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (1,96 миллиарда рублей), Новосибирская область (1,93 миллиарда рублей), Пермский край (1,92 миллиарда рублей), Московская и Оренбургская области (1,65 миллиарда и 1,3 миллиарда рублей соответственно), Приморский и Краснодарский края (1,17 миллиарда и 1,07 миллиарда рублей), Нижегородская область (1,04 миллиарда рублей).