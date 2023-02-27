МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Средства на программу льготного автокредитования в РФ, выделенные в 2023 году, по бензиновым машинам уже исчерпаны, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Минпромторг опроверг сообщения о прекращении выдачи льготных автокредитов

Выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвящённых проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности, он отметил, что программу льготных автокредитов необходимо дофинансировать. Как отмечали в Минпромторге РФ, в 2023 году она составила порядка 5,1 миллиарда рублей, тогда как в прошлом году — в разы больше.

"В текущем году, к сожалению, не нашлось возможностей в бюджете — более 5 млрд рублей выделены на эти цели. И эти средства с начала февраля месяца уже оказались израсходованы. Там правда 1,5 млрд из этих 5 млрд было заблокировано — под программу электромобилей. Хотя электромобилей, если мне не изменяет память, в январе месяце было продано менее 20 штук на всю Россию", — рассказал Соколов.