МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Средний размер кредитов на новые и подержанные автомобили в России в январе снизился на 5,6% по сравнению с декабрем и составил 1,18 миллиона рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Производство автомобилей в России упало на 60 процентов в 2022 году

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,18 миллиона рублей, снизившись на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем (в декабре 2022 года – 1,25 миллиона рублей). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение среднего размера автокредита в январе текущего года составило 6,9% (в январе 2022 года — 1,27 миллиона рублей)", — подсчитали аналитики.

Наиболее серьезное снижение средней величины кредита по сравнению с предыдущим месяцем среди 30 крупнейших субъектов России по объемам выдачи кредитов этого типа было зафиксировано в Самарской (-14,6%), Волгоградской (-13,2%) и Оренбургской (-11,5%) областях, а также в Татарстане (-11,2%) и Белгородской области (-10,4%). Единственными регионами, в которых средний размер автокредита, напротив, незначительно вырос, оказались Воронежская (+0,6%) и Тюменская (+0,1%) области. В Москве и Санкт-Петербурге показатель снизился на 2,9% и 6,1% соответственно. Украинский рынок новых легковых автомобилей упал в феврале в два раза

Самый большой средний размер выданных автомобильных кредитов был отмечен в Москве (1,69 миллиона рублей), Московской области (1,55 миллиона рублей), Петербурге (1,44 миллиона рублей) и Ленинградской области (1,34 миллиона рублей), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (1,32 миллиона рублей).

"В январе средний чек кредита на покупку автомобиля снизился на фоне возобновления государственной программы льготного автокредитования", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в релизе. Уточняется, что данная программа распространяется только на новые автомобили отечественного производства, которые дешевле новых иномарок.

"Кроме того, постепенно растет и доля кредитования на покупку автомобилей с пробегом, что также влияет на средний размер автокредита в сторону его уменьшения", — добавил Волков.