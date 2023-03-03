МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil ожидает судебное разбирательство в США в связи с расовой дискриминацией после того, как работник компании обнаружил висельные петли на своем рабочем месте, сказано на сайте Комиссии равных возможностей трудоустройства США (EEOC).

Ведомство сообщило, что чернокожий сотрудник завода ExxonMobil нашел висельную петлю на своем рабочем месте в январе 2020 года. На момент, когда он сообщил о петле, компании было известно, что еще несколько петель были обнаружены на территории комплекса в городе Батон-Руж в Луизианне.

"Корпорация Exxon Mobil… нарушила федеральный закон, когда не приняла эффективных мер для предотвращения демонстрации висельных петель на территории своего комплекса в Батон-Руже", — сказано в иске комиссии, поданном в четверг.

ExxonMobil расследовала некоторые, но не все предыдущие инциденты и не приняла мер, разумно рассчитанных на прекращение преследования. Как отмечает комиссия, "висельная петля — символ насилия, связанный с линчеванием афроамериканцев, такие символы… ухудшают рабочую обстановку для афроамериканцев".

Похожий случай произошел в 2020 году, когда министерство юстиции США начало проверку по поводу инцидента с темнокожим гонщиком Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Буббой Уоллесом, который обнаружил у себя в гараже висельную петлю.