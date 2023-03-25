МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Комитет СФ по экономической политике предлагает кабмину рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 году до 20 миллиардов рублей, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности (документ есть в распоряжении РИА Новости). Автогиганты жалеют об уходе из России, заявил Медведев

"Рекомендовать правительству рассмотреть возможность внесения изменения в Федеральный закон… №466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", предусмотрев увеличение за счет средств федерального бюджета ежегодных объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования… в 2023 году до 20 миллиардов рублей", — говорится в документе.

Сенаторы также предлагают увеличить программу льготного лизинга транспортных средств до 10 миллиардов рублей, "включая участие в программах электромобильного транспорта".

"(Рекомендовать — ред.) выделение федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" дополнительного долгосрочного льготного финансирования в размере до 300 миллиардов рублей на комплексную программу, направленную на ускоренное освоение в Российской Федерации производства критически важных автомобильных компонентов", — отмечается в документе.