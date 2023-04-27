МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Количество выданных в России автомобильных кредитов по итогам прошлого квартала увеличилось на 16,8% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 167,9 тысячи, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). ВТБ ожидает рекордных объемов выдачи автокредитов в России в 2023 году

"По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в первом квартале 2023 года количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составило 167,9 тысячи единиц, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 16,8% (143,7 тысячи единиц в первом квартале 2022 года)", — говорится в сообщении.

При этом в региональном разрезе самое серьезное повышение среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования было зафиксировано в Татарстане (+43,7%), Ставропольском крае (+35,3%), Оренбургской (+35,7%), Челябинской (+35%) и Ростовской (+31,8%) областях. В свою очередь снижение числа выданных автокредитов среди тридцатки крупнейших субъектов РФ по этому показателю было отмечено лишь в Москве (-15,6%) и Санкт-Петербурге (-0,6%).

"Начало года характеризовалось оживлением на рынке автокредитования. Выдача автокредитов превысила уровень не только аналогичного периода 2022 года, но даже предыдущего квартала прошлого года. Во многом такая динамика была обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом", — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также отметил влияние возросшей потребительской активности граждан и постепенное ослабление банками своих требований к заемщикам.