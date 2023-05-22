МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Международная нефтесервисная компания Weatherford планирует продолжать деятельность в России, несмотря на решение прекратить инвестиции, следует из отчетности дочерней структуры ООО "Везерфорд". Правительство актуализировало "дорожную карту" по нефтегазохимии

"В марте 2022 года Weatherford International объявила о прекращении инвестиций и внедрения технологий в России. При этом руководство общества уверено, что это не влияет на способность ООО "Везерфорд" продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем", — говорится в отчете.

"Обществом заключены договоры с основными заказчиками, обеспечивающие значительную долю плановой выручки на 2023 год, и руководство общества имеет намерения продолжать выполнять существующие контрактные обязательства, а также заключать новые договоры с заказчиками", — добавляет "Везерфорд".

Отмечается, что структура Weatherford в успешно перестроила каналы поставок товарно-материальных ценностей и оборудования, которые ранее импортировались из различных стран, заключив договоры с отечественными контрагентами, а также с иностранными контрагентами, которые готовы к сотрудничеству с российскими организациями. Кроме того, "Везерфорд" обладает необходимой технической базой и технологиями, высококвалифицированным персоналом, опытом и репутацией для осуществления непрерывной деятельности в обозримом будущем, также говорится в отчете.

"Общество внимательно следит за развитием геополитической обстановки с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на его деятельность произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов", — заключается в отчете.

Weatherford — одна из ведущих мировых сервисных компаний в секторе энергетики. Работая более чем в 75 странах, компания решает задачи энергетической отрасли, имея представительства по всему миру: около 17 тысяч сотрудников и порядка 365 объектов, включая производственные, научно-исследовательские, сервисные центры и учебные базы.