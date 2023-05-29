ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая — ПРАЙМ. Прибыль финской компании Oy Teboil Ab, дочернего предприятия российского "Лукойла", в 2022 году упала в пять раз до 5,45 миллиона евро с 25,66 миллиона евро годом ранее, сообщает бизнес-издание Kauppalehti со ссылкой на отчет компании, предоставленный в торговый реестр Финляндии. Акционеры "Лукойла" одобрили выплату дивидендов за 2022 год

С февраля 2022 года в Финляндии не прекращается кампания по отказу от российских услуг и товаров. Teboil потерял контракты со многими государственными и частными организациями Финляндии, среди них полиция, почта, муниципалитеты и другие организации, многие франчайзи отказались представлять бренд, принадлежащий российской компании.

"Продажи топлива Teboil в прошлом году снизились на 20% по сравнению с 2021 годом и составили 1,5 миллиона тонн. Операционная прибыль Teboil упала с 25,66 миллиона евро в предыдущем году до 5,45 миллиона евро", — говорится в сообщении.

"Хотя компания или ее материнская компания не упоминались ни в одном из официальных пакетов санкций, значительное количество клиентов и деловых партнеров ушло, а компания получила негативное освещение в СМИ в 2022 году", — говорится в финансовой отчетности Teboil.

Дочернее предприятие Oy Teboil Ab по состоянию на июль 2021 года управляло в Финляндии сбытовой сетью, состоящей из 432 АЗС, восьми нефтебаз и одного газохранилища. Суммарные инвестиции Oy Teboil Ab с 2005 по 2020 год составили 347 миллионов долларов.