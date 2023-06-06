МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае выросли на 112% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 51,5 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Российские банки выдали в мае рекордный объем автокредитов

"Май 2023 г. ознаменовался повышением уровня продаж новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители / импортеры) на 112,1%, или на 27 198 штук по сравнению с маем 2022 года, и продажи составили 51 466 автомобилей", — говорится в сообщении.

В АЕБ напомнили, что месячная статистика не учитывает данные китайского автопроизводителя Chery, который по итогам прошлого года занял пятое место по продажам в РФ. Также не учитывается информация о продажах BMW, Mercedes-Benz и российского бренда электромобилей Evolute.