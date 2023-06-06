МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni ведет закрытые переговоры о приобретении нефтегазовой компании Neptune Energies, сумма сделки может составить от 5 до 6 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. "Юнипро" упразднила правление

"Итальянский энергетический гигант Eni вступил в эксклюзивные переговоры о приобретении газо- и нефтедобывающей компании Neptune Energy, поддерживаемой частным капиталом, после того, как улучшил свое предыдущее предложение до суммы чуть менее 6 миллиардов долларов", — пишет агентство.

Источники уточняют, что переговоры о приобретении начались в конце прошлого года, а в последние две недели ведутся эксклюзивно — это может свидетельствовать о прогрессе, но не гарантирует достижения сделки. Eni согласилась увеличить предлагаемую сумму, но оставила ее в диапазоне от 5 до 6 миллиардов долларов.

Neptune Energies принадлежит China Investment Group (CIC), the Carlyle Group и CVC Capital Partners. Компания, в частности, оперирует в Европе (Британия, Норвегия, Нидерланды), Африке (Алжир), Азии (Индонезия), в первом квартале текущего года объемы производства составили 142 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых три четверти приходится на газ, приводит данные Рейтер.

Eni — энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.