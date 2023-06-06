МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell заявила о выходе из розничных энергетических предприятий в Великобритании, Германии и Нидерландах из-за низких доходов, сообщило агентство Reuters. Eni ведет закрытые переговоры о покупке Neptune Energy, сообщили СМИ

Shell запустила стратегический пересмотр европейского розничного бизнеса в январе, ссылаясь на сложные рыночные условия, после того, как компанию возглавил Ваэль Саван, отмечает агентство.

"Пересмотр завершён и, как следствие, мы намерены выйти из этого бизнеса. Процесс продаж уже начался, мы намерены достичь договорённостей с потенциальными покупателями в ближайшие месяцы", – говорится в заявлении компании, на которое ссылается агентство.

Shell – британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.