КАИР, 24 июн — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco и французская TotalEnergies подписали контракты на 11 миллиардов долларов на строительство нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии, говорится в заявлении Saudi Aramco. Кирби: США не против закупок Индией нефти у России

О строительстве комплекса компании договорились в декабре 2022 года.

"Сегодня (в субботу — ред.) Aramco и TotalEnergies заключили контракты на инжиниринг, закупки и строительство комплекса Amiral за 11 миллиардов долларов", — сообщается в заявлении.

Согласно заявлению, этот нефтехимический комплекс будет построен на территории нефтеперерабатывающего завода Satorp в саудовском городе Эль-Джубайль.

Церемония подписания состоялась в городе Дахран в Саудовской Аравии в присутствии исполнительного директора Saudi Aramco Амина Нассера и главы TotalEnergies Патрика Пуянне.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек. Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.