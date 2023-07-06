МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. ФГУП "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ, приобрело петербургскую "дочку" японского автоконцерна Toyota — "Тойота Бошоку", ранее выпускавшую автомобильные сидения и детали интерьера для машин бренда, говорится в сообщении НАМИ. Водителей начнут штрафовать за новые неисправности в автомобилях

"ФГУП "НАМИ" заключило сделку по приобретению 100% долей ООО "Тойота Бошоку", расположенного в г. Санкт-Петербург. Ранее компания занималась производством автомобильных сидений и деталей интерьера для автомобилей марки Toyota", — сказано в релизе.

"ФГУП "НАМИ" совместно с Минпромторгом России проводят работу по возобновлению деятельности предприятия, что позволит использовать ресурсы компании для импортозамещения современных автомобильных компонентов", — добавили в пресс-службе.

В конце марта ФГУП "НАМИ" приобрело завод Toyota в Санкт-Петербурге. Сделка не предполагает опцион на обратный выкуп. В конце апреля "Обуховский завод", входящий в оборонный концерн "Алмаз-Антей", стал управляющей компанией автозавода. Согласно озвученным планам концерна, в 2024 году на этой площадке начнется выпуск гражданского грузовика БАЗ-S36A11, а с 2026 года — электромобилей E-Neva.