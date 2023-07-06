МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению АО "Газпромнефть – Московский НПЗ" наложил арест на деньги и другое имущество французского Credit Agricole Corporate and Investment Bank в пределах суммы исковых требований к нему – более 5,5 миллиона евро. Кассация оставила в силе штраф для Google на два миллиарда рублей

Как следует из опубликованного в четверг постановления суда, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу НПЗ на вынесенное в марте определение арбитражного суда Москвы, которым истцу было отказано в принятии обеспечительных мер, и отменила это определение.

"Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги финансовые инструменты и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) Credit Agricole Corporate and Investment Bank", — говорится в постановлении апелляции. Меры приняты до вступления в силу судебного акта по спору.

В иске АО "Газпромнефть – Московский НПЗ", поступившем в суд в феврале, заявлено требование о признании недействительной банковской гарантии в отношении указания на то, что банковская гарантия регулируется законодательством Сингапура. Истец также требует взыскать с французского банка более 5,3 миллиона евро основного долга и более 200 тысяч евро процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10 мая 2022 по 27 января 2023 года. Другие подробности пока не приводятся.

Суд в июне отклонил ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения, мотивированное тем, что стороны договорились о подсудности всех споров по договору в суде Сингапура. Как обычно в таких делах, российский суд сослался на санкции, введенные против российского предприятия, что делает невозможным беспристрастное рассмотрение споров с его участием в иностранных юрисдикциях. Слушания дела назначены на август.

Московский НПЗ – одно из основных перерабатывающих предприятий "Газпром нефти". Компания с 2011 года проводит программу модернизации завода для повышения его экологических и технологических характеристик. Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков в феврале говорил, что компания к завершению программы модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2025 году инвестирует в нее суммарно более 900 миллиардов рублей.

Credit Agricole берет начало с создания региональных сельскохозяйственных кредитных учреждений во Франции в конце XIX века. Российское подразделение банка не занималось розничными банковскими операциями, насчитывало 170 сотрудников. По итогам 2021 года чистая прибыль "дочки" составила 3,7 миллиона евро. Группа Credit Agricole в марте 2022 года сообщила о приостановке своей деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины.