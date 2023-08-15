МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Электромобили "Москвич 3е" теперь можно приобрести по льготному автокредиту и лизингу, говорится в сообщении автопроизводителя. Названы сроки начала выпуска авто на заводах Mercedes и Volkswagen в России

Льготные условия распространяются на машины бренда благодаря включению "Москвича" в специнвестконтракт технологического партнера автозавода — "Камаза". Соответствующее допсоглашение было подписано в июле.

"Специальные условия льготного кредитования вступили в силу. Теперь вы можете получить автокредит при покупке электромобиля Москвич 3е на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос (но не более 625 тыс. рублей). Эти условия также распространяются на приобретение электромобилей по программе льготного лизинга", — сообщает "Москвич".

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".