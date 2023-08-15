2023-08-15T14:53:56+03:00
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2023-08-15T14:53:56+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230815/841455138.html
Электромобили "Москвич" стали доступны по программе льготного кредитования
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Электромобили "Москвич 3е" теперь можно приобрести по льготному автокредиту и лизингу, говорится в сообщении автопроизводителя. Льготные условия распространяются на машины... ПРАЙМ, 15.08.2023
авто, бизнес, новости, россия, электромобили "москвич", льготное кредитование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Электромобили "Москвич 3е" теперь можно приобрести по льготному автокредиту и лизингу, говорится в сообщении автопроизводителя.
Льготные условия распространяются на машины бренда благодаря включению "Москвича" в специнвестконтракт технологического партнера автозавода — "Камаза". Соответствующее допсоглашение было подписано в июле.
"Специальные условия льготного кредитования вступили в силу. Теперь вы можете получить автокредит при покупке электромобиля Москвич 3е на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос (но не более 625 тыс. рублей). Эти условия также распространяются на приобретение электромобилей по программе льготного лизинга", — сообщает "Москвич".
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".