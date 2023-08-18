МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Малые и средние предприниматели (МСП) РФ с начала года привлекли почти 80 миллиардов рублей по программе льготного инвестиционного кредитования, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России. Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес

"С начала 2023 года льготные кредиты на инвестиционные цели одобрены 658 субъектам МСП. Сумма соглашений — 79,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. А по словам замминистра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, которую цитирует пресс-служба, основное количество одобренных заявок — от представителей малого и микробизнеса, в общей сложности на компании из этих двух секторов пришлось 549 соглашений на сумму почти 58 миллиардов рублей.

"Наибольший объем привлеченных льготных средств зафиксирован в обрабатывающем производстве — свыше 47 миллиардов рублей. В сфере транспортировки и хранения этот показатель превысил 22 миллиарда рублей. МСП в гостиничном бизнесе получили более 9 миллиардов рублей в виде льготных кредитов. Работающие в сфере научно-технической деятельности предприятия привлекли в банках почти 1 миллиард рублей", — уточнил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого также приводятся в сообщении.

Как также сообщает министерство, в региональном разрезе в десятку лидеров по объемам льготного инвестиционного кредитования МСП с начала года возглавляет Татарстан (6,2 миллиарда рублей). Следом за ней идут Москва (6,1 миллиарда), Новосибирская (4,8 миллиарда) и Свердловская области (4,7 миллиарда) и Пермский край (3,6 миллиарда). В первую десятку также вошли Приморский край (3,4 миллиарда), Московская, (3,3 миллиарда), Челябинская область (3,1 миллиарда), Санкт-Петербург (2,8 миллиарда) и Белгородская область (2,5 миллиарда рублей). Эксперт спрогнозировала доходы России от продажи бизнеса иностранцами

В ведомстве напоминают, что программа льготного инвесткредитования была запущена в августе прошлого года благодаря совмещению льготного кредитования в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также программы стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП.

Получить по программе льготные кредиты от 50 миллионов рублей могут предприятия малого и среднего бизнеса из таких приоритетных сфер: обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, профессиональной научной и технической деятельности, а также предприниматели Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов из сферы транспортировки и хранения. Ставка зависит от величины ключевой ставки ЦБ и на текущий момент составляет 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, уточняют в министерстве.