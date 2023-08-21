МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Министерство транспорта Болгарии сообщило о начале процедуры передачи под государственный контроль портового терминала "Росенец" после расторжения договора о концессии с "Лукойлом", которое российская сторона намеревалась обжаловать в суде. "Дочка" "Лукойла" судится в Финляндии с собственниками АЗС, пишет СМИ

Ранее парламент Болгарии решил расторгнуть концессию порта "Росенец" с крупнейшим предприятием "Лукойла" по переработке нефти на Балканах "Лукойл Нефтохим Бургас" из-за "принятых изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер с учетом действий России" на Украине. Правительство объявило о прекращении концессии порта "Росенец" с 15 августа и установило 30-дневный срок для передачи объекта на свой баланс.

"Между государственным предприятием "Портовая инфраструктура" и компанией "Лукойл Нефтохим Бургас" ведутся переговоры о порядке передачи государству оперативного контроля над портовым терминалом "Росенец"… Морская администрация издала приказ об исключении "Лукойл Нефтохим Бургас" из реестра портовых операторов", — говорится в заявлении минтранса.

"Лукойл Нефтохим Бургас" подписал договор о концессии на портовый терминал "Росенец" в мае 2011 года. Концессия была предоставлена на 35 лет. В "Лукойле" заявляли, что "компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору, заключенному с Республикой Болгария в 2011 году, и не видит оснований для его расторжения", а также обратится в суд для защиты репутации.