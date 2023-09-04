МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. МТС запустила программу МТС Hello, которая позволяет трудоустраивать сотрудников в дистанционном формате — кандидаты из девяти регионов России теперь могут проходить этапы собеседования без посещения офиса, рассказали РИА Новости в компании. Голикова назвала число пришедших в российские школы учителей

"ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о запуске программы дистанционного трудоустройства МТС Hello. Теперь у кандидатов из девяти регионов России есть возможность пройти все этапы отбора и оформления на работу без необходимости посещать офисы компании", — сказали в компании.

Новая программа помогает сопровождать соискателя на протяжении всего пути трудоустройства: от момента принятия положительного решения до оформления на работу, в том числе до подписания трудового договора с помощью электронной подписи. В компании отметили, что программа интегрирована во внутренние HR-платформы экосистемы, это обеспечивает "бесшовное" взаимодействие всех участников процесса.

Сейчас МТС Hello действует Екатеринбурге, Владивостоке, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Орле и Барнауле. В этих регионах есть центры клиентского сервиса, для которых особенно актуален дистанционный наем сотрудников. До конца года МТС планирует расширить программу на всю территорию России.

"Сотрудники МТС сегодня – это 63 000 человек разных профессий, работающих по всей стране во всех компаниях экосистемы. Мы стремимся создать для них рабочую среду, которая будет удобной и доступной для каждого, независимо от местоположения. Развитие HRTech-сервисов – один из инструментов для достижения этой цели, который, помимо заботы о сотрудниках, повышает эффективность внутренних процессов и влияет на бизнес-результаты", — прокомментировала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина.