МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Свечи зажигания Bosch будут выпускаться в РФ под новым товарным знаком METEOR, сообщили РИА Новости в компании. В России зарегистрировали товарный знак Zarina Home

"Российское производственное предприятие ООО "Энгельс Свечи зажигания" (с апреля 2023 года входит в многопрофильный холдинг S8 Capital) вывело на рынок новый товарный знак для премиальной линейки свечей зажигания – METEOR, которые ранее выпускались под брендом Bosch", — говорится в сообщении.

Уточняется, что смена товарного знака свечей зажигания Bosch, выпускавшихся на производственной площадке ООО "Роберт Бош Саратов" (в июне 2023 года переименовано в ООО "Энгельс Свечи зажигания"), была условием приобретения холдингом активов немецкого концерна в городе Энгельсе.

В итоге METEOR будут производиться на производственных мощностях завода ООО "Энгельс Свечи зажигания", чей ассортимент представлен свечами зажигания с применением специальных сплавов на основе никеля, иттрия, многоэлектродными свечами, а также свечами зажигания с применением драгметаллов: платиновых и иридиевых сплавов, благодаря которым значительно увеличен срок службы изделий, заключили в компании.