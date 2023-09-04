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Свечи зажигания Bosch будут выпускать в России под новым брендом
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. Свечи зажигания Bosch будут выпускаться в РФ под новым товарным знаком METEOR, сообщили РИА Новости в компании. "Российское производственное предприятие ООО "Энгельс Свечи... ПРАЙМ, 04.09.2023
авто, бизнес, новости, россия, бренд, bosch
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Свечи зажигания Bosch будут выпускаться в РФ под новым товарным знаком METEOR, сообщили РИА Новости в компании.
"Российское производственное предприятие ООО "Энгельс Свечи зажигания" (с апреля 2023 года входит в многопрофильный холдинг S8 Capital) вывело на рынок новый товарный знак для премиальной линейки свечей зажигания – METEOR, которые ранее выпускались под брендом Bosch", — говорится в сообщении.
Уточняется, что смена товарного знака свечей зажигания Bosch, выпускавшихся на производственной площадке ООО "Роберт Бош Саратов" (в июне 2023 года переименовано в ООО "Энгельс Свечи зажигания"), была условием приобретения холдингом активов немецкого концерна в городе Энгельсе.
В итоге METEOR будут производиться на производственных мощностях завода ООО "Энгельс Свечи зажигания", чей ассортимент представлен свечами зажигания с применением специальных сплавов на основе никеля, иттрия, многоэлектродными свечами, а также свечами зажигания с применением драгметаллов: платиновых и иридиевых сплавов, благодаря которым значительно увеличен срок службы изделий, заключили в компании.