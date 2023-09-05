МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Количество вакансий по работе с Китаем в автомобильном бизнесе в России летом 2023 года выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а заинтересованность соискателей в трудоустройстве на подобные вакансии выросла на 29%, подсчитали для РИА Новости аналитики сервисов "Авито Работа" и "Автохаб" (проект "Авито"). СМИ сообщили о сокращении экспорта электроэнергии из России в Китай

"Стоит также отметить, что летом текущего года аналитики "Авито Работы" зафиксировали двойное увеличение (98%) числа вакансий по работе с Китаем в отрасли автомобильного бизнеса. Более того, заинтересованность соискателей в трудоустройстве в китайских сегментах бизнеса выросла на 29%", — следует из сообщения пресс-службы сервиса.

В свою очередь число вакансий для представителей автомобильного бизнеса в целом выросло на 76% за тот же период, а средние зарплатные предложения в этом секторе увеличились на 18%. "Если в конце лета прошлого года работодатели сегмента были готовы платить в среднем 62 581 рубль, то теперь сумма составляет 73 656 рублей в месяц", — добавили в пресс-службе.

Что касается отдельных профессий, связанных с автомобильным бизнесом, то количество вакансий для автоэлектриков в России выросло на 110%, автомаляров — на 90%, автомехаников — на 70%, а автослесарей — 68%.

По данным исследования, поиск и удержание сотрудников являются приоритетными вопросами в развитии кадров для руководителей автодилерских центров. В топ также вошли формирование команды из лидеров (34%) и развитие собственного HR-бренда (21%).

"Подбирая команду, стоит обращать внимание не только на популярные ресурсы с анкетами кандидатов. Хорошо работают социальные сети, реферальные программы для сотрудников, поиск кандидатов в университетах и техникумах. Один из способов — хантинг, когда вы привлекаете в свою команду уже работающих где-то людей при помощи "похода в поля" или через сбор рекомендаций", — добавила эксперт направления "Персонал" сервиса "Автохаб" (проект "Авито") Дарья Копорова.