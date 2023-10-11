МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Корпорация ExxonMobil приобретает американскую нефтегазовую компанию Pioneer за 59,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза ExxonMobil. Совладелец Merlion приобретет золотодобывающую компанию "СиГМА"

"Корпорация ExxonMobil и Pioneer Natural Resources совместно объявили об окончательном соглашении о приобретении ExxonMobil компании Pioneer", — говорится в сообщении. Уточняется, что покупаемые активы оцениваются в 59,5 миллиарда долларов, исходя из оценки в 253 доллара за акцию Pioneer.

В релизе также уточняется, что в результате будет объединена земля компании Pioneer в бассейне Midland и участки ExxonMobil в бассейнах Delaware и Midland.

Также вместе компании будут владеть запасами в бассейне Permian, которые оцениваются в 16 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента, и объем добычи ExxonMobil в этом бассейне увеличится более чем вдвое и составит 1,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, а затем вырастет и примерно до 2 миллиона — в 2027 году.

Соглашение подлежит обычному рассмотрению и одобрению регулирующих органов, и компании ожидают в случае успеха завершить поглощение в первой половине следующего года.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас — одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Pioneer — крупная независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа, со штаб-квартирой в Далласе (штат Техас) и осуществляющая свою деятельность на территории США.