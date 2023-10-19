МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Трейдинговая структура группы "Лукойл" на зарубежных рынках – компания Litasco SA – не получала предложений о продаже своей доли в болгарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойл Нефтохим Бургас" и не ведет переговоров по этому вопросу, сообщила Litasco, основной акционер НПЗ. В Болгарии раскритиковали введение налога на транзит газа из России

Ранее власти Болгарии повысили налог на прибыль НПЗ до 60%. Газете Financial Times писала, что налог снизится до 15% после продажи завода, пока необходимо провести его модернизацию на сумму около 500 миллионов евро, чтобы "подготовить его к эффективной переработке более легкой нероссийской нефти". Болгарский министр финансов Асен Василев в интервью газете сказал, что так правительство вынуждает "Лукойл" к продаже НПЗ. Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил об интересе потенциальных покупателей к заводу.

"LITASCO SA, основной акционер LUKOIL Neftohim Burgas AD, не получала предложений о продаже НПЗ. Поэтому в настоящее время LITASCO SA не ведет никаких переговоров по этому вопросу", – говорится в сообщении компании.

"LITASCO SA не назначала какую-либо государственную или частную организацию искать потенциальных покупателей или вести переговоры о продаже от ее имени", – также сообщили в компании.

"Согласно европейскому законодательству о защите частной собственности, а также обычной деловой практике, любое намерение приобрести актив, принадлежащий другой компании, должно сначала обсуждаться между заинтересованными контрагентами и только после таких обсуждений – с властями страны, где находятся активы", – также отмечается в сообщении.

"Лукойл Нефтохим Бургас" – крупнейший производитель топлива на внутренний рынок Болгарии. Страна стала единственным государством ЕС, добившимся разрешения на продолжение до конца 2024 года импорта российской нефти, доставляемой морским путем, после введения в декабре прошлого года эмбарго ЕС.