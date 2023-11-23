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"Москвич" в перспективе планирует поставлять свои автомобили за рубеж
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"Москвич" в перспективе планирует экспортировать свои автомобили, но пока сконцентрирован на внутреннем рынке, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода... ПРАЙМ, 23.11.2023
авто, бизнес, новости, россия, автозавод "москвич", производство легковых автомобилей, продажи легковых автомобилей
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Москвич" в перспективе планирует экспортировать свои автомобили, но пока сконцентрирован на внутреннем рынке, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода Олег Масляков.
"Такие планы у нас есть, однако в данный момент мы сконцентрированы на развитии российского рынка. После того, как будут завершены основные этапы по формированию дилерской сети и настройке производства, будет рассмотрен вопрос об экспорте", — сказал он, отвечая на вопрос о поставках автомобилей "Москвич" за рубеж.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели — городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.