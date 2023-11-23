МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Вымпелком" приобрел контрольную долю — 51% — в маркетинговом сервисе "Колибри" (Callibri), команды останутся самостоятельными подразделениями, а сервис сохранит за собой бренд и автономность, следует из сообщения "Вымпелкома". Минцифры предложило убрать операторам скидку на оплату 4G

"В рамках сделки "Вымпелком" получил 51% доли в уставном капитале ООО "Колибри". Callibri сохранит бренд, автономность и будет управляться текущим менеджментом, команды останутся самостоятельными бизнес-юнитами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания "Колибри", которая специализируется на облачных сервисах, дополнит инструментарий подразделения "Билайн" по рекламным технологиям в части аналитики и медийной рекламы. В свою очередь благодаря сделке оператор расширит возможности и улучшит качество облачной АТС для своих корпоративных клиентов.

"Отличный продукт, партнерская сеть и экспертиза в микро-, малом и среднем бизнесе — с нашей стороны. Технологии и экспертиза в крупном бизнесе – со стороны "Билайна". Плюс схожие ценности и заряженные команды … С "Билайном" мы сможем предлагать коллтрекинг в любом уголке России", — добавил основатель "Колибри" Иван Шкиря, слова которого приводятся в сообщении.

Сервис "Колибри" работает на рынке с 2014 года, в его портфолио более 8 тысяч клиентов из 108 городов, включая почти 2 тысячи клиентов сервиса "Гудок".