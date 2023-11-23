МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Компании, которые трудоустраивают самозанятых, в 28% случаев готовы предложить им должности курьеров и водителей, в 24% — IT-задачи, а в 23% — дизайн, свидетельствует результаты исследование сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые имеются в распоряжении РИА Новости. В "Тинькофф" рассказали о серьезном дефиците IT-кадров в России

"Среди задач, которые компании готовы отдать самозанятым, лидируют курьеры и водители — 28% голосов. Далее идут IT-задачи и дизайн, на них приходится 24% и 23% соответственно", — говорится в материалах исследования.

Самозанятых привлекают также на хозяйственные работы (21%), по юридическим вопросам (13%), на работу менеджера (12%) и по бухгалтерским задачам (11%). В вариант "другое" (33%) респонденты включили сферу продаж, маркетинга, HR и других направлений.

"В целом, треть компаний (30%) готовы нанимать самозанятых на постоянной основе, 45% — лишь время от времени, а четверть рекрутеров и вовсе привлекают таких специалистов очень редко", — уточняют исследователи.

Согласно полученным данным, из преимуществ работы с самозанятыми компании выделяют закрытие временных потребностей в кадрах (60%) и простоту документооборота (27%). Оптимизацию издержек и отсутствие дополнительных выплат также отметили 27% респондентов, а низкую налоговую ставку — 18%.

В исследовании, которое проводилось методом интернет-опроса с 1 по 20 ноября, поучаствовали более 200 представителей российских компаний из всех регионов России. Статистическая погрешность полученных данных составляет 5%.