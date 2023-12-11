МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. После ухода с российского рынка крупных западных брендов большинство россиян переориентировались на покупку их продукции в онлайн-сегменте или мультибрендовых магазинах, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании Б1 (ранее E&Y). Российские рестораны и отели переходят на отечественные бренды косметики

По данным издания, доля потребителей, страдающих от отсутствия знакомых зарубежных марок, сократилась до менее трети. Параллельный импорт и развитие интернет-торговли способствовали адаптации покупателей.

"Осенью 2023 года только 28 процентам опрошенных потребителей приходилось искать аналоги ушедшим с российского рынка западным брендам в непродовольственном сегменте, в то время как год назад таковых было 44 процента. Если в прошлом году 45 процентов респондентов отмечали, что были вынуждены отказаться от покупки одежды западных брендов из-за их нехватки, то осенью 2023 года этот показатель снизился до 32 процентов. Доля потребителей, утверждающих, что полностью не удалось обойти ограничения, за этот же период снизилась с 20 до 17 процентов", — сказано в тексте публикации.

В газете отметили, что цены на товары западных брендов растут, в результате чего более половины опрошенных не готовы переплачивать. Кроме того, исчезновение рекламы известных западных брендов привело к постепенному сокращению объема покупок.

Некоторые бренды, такие как Inditex, H&M и Uniqlo, постепенно возвращаются через дистрибьюторов и мультибрендовую розницу. Однако, в люксовом сегменте, где действуют санкции на ввоз в Россию из Евросоюза и США, наверстать ассортимент пока что не удалось, заключили в издании.