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Мантуров ожидает роста производства автомобилей в России в 2023 году
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Производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис... ПРАЙМ, 25.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Если говорить о всех сегментах, включая легковые, легкие коммерческие машины, автобусы, и грузовики — это будет около 700 тысяч", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о выпуске машин в стране по итогам года, уточнив, что речь идет о росте на 15% к прошлогодним показателям.
"Это именно производство, которое, кстати, оказалось выше, чем изначальные планы, заложенные в стратегии развития автопрома. Легковых автомобилей уже произведено более 480 тысяч (при годовом плане 470 тысяч)", — добавил вице-премьер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.