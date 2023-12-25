МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Российский автопром получил второй шанс, заявил Мантуров

"Если говорить о всех сегментах, включая легковые, легкие коммерческие машины, автобусы, и грузовики — это будет около 700 тысяч", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о выпуске машин в стране по итогам года, уточнив, что речь идет о росте на 15% к прошлогодним показателям.

"Это именно производство, которое, кстати, оказалось выше, чем изначальные планы, заложенные в стратегии развития автопрома. Легковых автомобилей уже произведено более 480 тысяч (при годовом плане 470 тысяч)", — добавил вице-премьер.

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