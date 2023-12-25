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Мантуров назвал число машин, проданных по программе льготных автокредитов
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Более 27 тысяч машин отечественного производства продано в РФ в 2023 году по программе льготного автокредитования, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга... ПРАЙМ, 25.12.2023
авто, бизнес, новости, россия, денис мантуров, льготное автокредитование, продажи легковых автомобилей
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Более 27 тысяч машин отечественного производства продано в РФ в 2023 году по программе льготного автокредитования, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
"В этом году в целом было реализовано более 27 тысяч автомобилей по программе льготного автокредитования и более 35 тысяч по программе льготного лизинга", — отметил он.
Согласно актуальным условиям программы, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями. Базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е", скидка на которые достигает 35% но не более 925 тысяч рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.