МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Более 27 тысяч машин отечественного производства продано в РФ в 2023 году по программе льготного автокредитования, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Российский автопром получил второй шанс, заявил Мантуров

"В этом году в целом было реализовано более 27 тысяч автомобилей по программе льготного автокредитования и более 35 тысяч по программе льготного лизинга", — отметил он.

Согласно актуальным условиям программы, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями. Базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е", скидка на которые достигает 35% но не более 925 тысяч рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.