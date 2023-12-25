МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Устойчивая тенденция к росту потребления отечественной парфюмерно-косметической продукции наблюдается в России: по данным Роскачества, 47% россиян в 2023 году полностью перешли или стали чаще покупать наши бренды, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Западным брендам нашлась российская замена, пишет СМИ

"Я пользуюсь российской продукцией и доволен, рекомендую всем. Кстати, по данным Роскачества, в уходящем году 47% потребителей полностью перешли или стали чаще покупать российские бренды", — отметил он, говоря об отечественной парфюмерно-косметической продукции.

Мантуров также подчеркнул, что ранее доля российских парфюмерно-косметических товаров на внутреннем рынке не превышала 20%, но сегодня отмечается ее рост: в среднем она составляет 32%.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.