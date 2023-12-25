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2023
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Мантуров оценил переход россиян на отечественную косметику
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Устойчивая тенденция к росту потребления отечественной парфюмерно-косметической продукции наблюдается в России: по данным Роскачества, 47% россиян в 2023 году полностью перешли... ПРАЙМ, 25.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, денис мантуров, косметика, бренд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Устойчивая тенденция к росту потребления отечественной парфюмерно-косметической продукции наблюдается в России: по данным Роскачества, 47% россиян в 2023 году полностью перешли или стали чаще покупать наши бренды, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Я пользуюсь российской продукцией и доволен, рекомендую всем. Кстати, по данным Роскачества, в уходящем году 47% потребителей полностью перешли или стали чаще покупать российские бренды", — отметил он, говоря об отечественной парфюмерно-косметической продукции.
Мантуров также подчеркнул, что ранее доля российских парфюмерно-косметических товаров на внутреннем рынке не превышала 20%, но сегодня отмечается ее рост: в среднем она составляет 32%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.