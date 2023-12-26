МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Рост автолизинга России в 2023 году достиг рекордных показателей: крупнейшие игроки отрасли отмечают среди драйверов такого повышенного спроса на авто санкции, отложенный спрос, восстановление российского производства авто и проникновение на рынок китайских машин. В России подорожали подержанные автомобили

"Процессы, которые в 2023 году происходили на рынке российского автолизинга, стали развитием событий переломного 2022 года, и их можно назвать скорее позитивными… Все это привело к рекордному росту автолизинга на базе огромного отложенного спроса", — рассказал РИА Новости директор по продажам одной из отечественных лизинговых компаний "Европлан" Иван Коровников.

Гендиректор "ВТБ Лизинга" Антон Мусатов в интервью РИА Новости отмечал, что проникновение инструментов лизинга происходит во все автосегменты. Кроме того, наблюдается рост китайских автомобилей на отечественном рынке. Так, доля китайских брендов в сегменте грузовиков составляет 60-65%, легковушек — 49-50%.

В компании "Интерлизинг" также отметили, что клиенты постепенно привыкают к новым брендам, но большой потенциал по приросту еще есть.

ЛИЗИНГУ МОРЕ ПО КОЛЕНО

По словам вице-президента Газпромбанка, гендиректора группы "Газпромбанк Лизинг" Максима Калинкина, в 2022 году с уходом европейских брендов компания наблюдала распродажу складских остатков, в том числе премиальных брендов, которые исторически имели высокий средний чек и пользовались популярностью в лизинге. В 2023 году в портфеле компании уже преобладают китайские бренды массового сегмента. Это сказалось на снижении стоимости среднего чека лизинга. На цены повлияло и восстановление российского автопрома. Средняя стоимость таких автомобилей ниже, чем у иностранных производителей. Мантуров назвал число машин, проданных по программе льготных автокредитов

"Кроме того, если в 2022 году мы наблюдали существенный дефицит автомобилей на рынке, то к концу 2023 года мы наблюдаем затоваривание в разных сегментах китайских автомобилей, что заставляет некоторых производителей снижать цены", — добавил Калинкин.

В сегменте городского пассажирского транспорта парки продолжают пополняться вне зависимости от колебаний ключевой ставки благодаря программам господдержки, рассказали РИА Новости в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

В "Газпромбанк Лизинге" и "Европлане" сообщили РИА Новости о тенденции роста сделок в сфере каршеринга и такси. Гендиректор "Газпромбанк Лизинг" Калинкин отметил, что автопарки пополняются и обновляются автомобилями китайских и российских брендов массового сегмента. Российский автопром получил второй шанс, заявил Мантуров

АВТОЛИЗИНГ В БУДУЩЕМ

В следующем году игроки рынка автолизинга прогнозируют также позитивную динамику в отрасли при благоприятной финансовой обстановке. В группе "Газпромбанк Лизинг" ожидают, что ежегодно рост составит на уровне 22-28% и к 2027 году достигнет объема 2,4-3,1 триллиона рублей. Потенциал роста будет реализован за счет увеличения продаж автомобилей, доли проникновения лизинга в продажи, развития сервисов мобильности, реализации инфраструктурных проектов и роста грузоперевозок (в сегменте грузового транспорта), реализации мер господдержки.

В компании "Интерлизинг" подчеркнули, что локализация производства в России китайских автокомпаний будет способствовать росту спроса. Кроме того, европейские марки продолжают появляться на отечественном рынке, но уже не в том объеме, как раньше.