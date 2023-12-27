ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — ПРАЙМ. Новые ограничения, введенные Южной Кореей на экспорт автомобилей в Россию, в первую очередь затронут столичный авторынок, но в целом на общем объеме российского рынка почти не скажутся, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". Эксперты оценили успехи российского рынка автолизинга в 2023 году

Накануне министерство торговли промышленности и энергетики Республики Корея сообщило, что страна решила расширить до 1159 позиций список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение правительства. Теперь под ограничения попадут не только легковые автомобили стоимостью от 50 тысяч долларов, но и все автомобили с объемом двигателя, превышающим два литра. Ожидается, что пересмотренный список вступит в силу в начале 2024 года.

"Некоторые модели, которые Южная Корея запретила ввозить, стали недоступны рядовым покупателям еще в августе, когда был проиндексирован утилизационный сбор. Размер утильсбора для таких моделей как Hyundai Palisade, Hyundai Staria, Kia Mohave, Kia Carnival с 3,5-литровым двигателем вырос до 1,2 миллиона рублей. Из-за этого "серым" дилерам стало невыгодно поставлять корейские автомобили с большими бензиновыми моторами", — сказал собеседник.

По его словам, среди автомобилей, попавших под новые ограничения, есть и относительно популярные Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade, Hyundai Staria, Kia Carnival с 2,2-литровым дизельным двигателем.

"Эти автомобили продают преимущественно московские дилеры — южнокорейские санкции затронут в первую очередь столичный авторынок. Меньше всего ограничения коснутся рынка Дальнего Востока, где корейские авто не пользуются большой популярностью. И санкции, и выросшие ставки утильсбора приведут к тому, что корейские машины с объемом двигателя свыше двух литров перестанут поставлять в Россию. По мнению аналитиков "Дрома", на общем объеме рынка это почти никак не скажется: корейские автомобили занимают невысокую долю в продажах", — добавил собеседник.

Сеул 24 марта 2022 года объявил о контроле за экспортом в Россию аналогичного США перечня из 57 категорий не стратегических товаров и технологий. Согласно этой мере, компании Южной Кореи должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. С 28 апреля этого года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них.