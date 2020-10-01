МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть ощутимо снижаются в четверг днем на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире, который ухудшает перспективы спроса на сырье, и на увеличении добычи сырья странами ОПЕК в прошлом месяце, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы делают ставки на неожиданные валюты

По состоянию на 13.38 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,92%, до 41,91 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 0,99%, до 39,82 доллара за баррель.

Трейдеры с пессимизмом отыгрывают неопределенные перспективы спроса на нефть с учетом ускорения роста числа новых заражений коронавирусом в мире. По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, во всем мире зафиксировано свыше 33,6 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19.

"Стало очевидно, что распространение вируса не локализовано. Число заболевших растет, количество погибших в мире превысило отметку в один миллион, и ситуация в мире снова становится мрачной", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

Сентябрьский рост добычи нефти странами ОПЕК, как пишет агентство, также оказывает давление на рынок. По его данным, увеличение составило 160 тысяч баррелей в день по сравнению с августом. Отмечается, что данная ситуация связана в основном с увеличением добычи в Ливии и Иране, которые освобождены от сделки по сокращению добычи ОПЕК+. "Увеличение предложения со стороны ОПЕК+ является риском для восстановления баланса рынка на фоне продолжающейся борьбы со слабым спросом", — отметили аналитики ANZ Research.

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