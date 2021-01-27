27 января — Dow Jones. Фьючерсы на нефть во вторник закрылись разнонаправленно, котировки WTI снизились, а цены на нефть Brent отметились небольшим ростом, тогда как трейдеры оценивали потенциальные риски для предложения и спроса на мировом нефтяном рынке. МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2021 году

Надежды на то, что президент США Джо Байден сможет быстро получить одобрение своего плана по стимулированию экономики, по-прежнему поддерживают котировки. Кроме того, благоприятным для цен фактором по-прежнему являются обещания Ирака сокращать добычу в начале 2021 года, чтобы компенсировать недобросовестное выполнение условий сделки ОПЕК в прошлом году, отмечает Бьорнар Тунхауген из Rystad Energy.

Цены на нефть, возможно, продолжат снижаться, если ситуация с задержанием нефтяных танкеров в Индонезии быстро разрешится, и если взрывы в Саудовской Аравии окажутся единичным случаем, не вызовут эскалацию напряженности в регионе и не повлияют на добычу, добавил Тунхауген.

Индонезия задержала два танкера под флагами Ирана и Панамы по подозрениям в нелегальной перевозке нефти, передает информационное агенство Reuters. Кроме того, во вторник появились сообщения о двух взрывах в Эр-Рияде. Несколько дней назад Саудовская Аравия заявляла о перехвате ракеты или беспилотника.

"Сейчас рынок действительно обеспокоен уровнем запасов нефти после того, как США на прошлой неделе неожиданно сообщили о росте своих нефтяных запасов", — отметил Тунхауген. Если на этой неделе запасы в США снова увеличатся, это станет тревожным сигналом о возможном снижении спроса, добавил эксперт.

"В центре внимания рынка сейчас находятся спрос, а также влияние последних локдаунов и карантинных мер на потребление нефти, — рассуждает Тунхауген. – Спрос на нефть, очевидно, сейчас находится под давлением, и ситуация не изменится до тех пор, пока не будут отменены карантинные ограничения, а темпы распространения Covid-19 не снизятся".

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 16 центов, или на 0,3%, по 52,61 доллара США за баррель. Мартовские контракты на нефть Brent на ICE прибавили 3 цента, или около 0,1%, достигнув 55,91 доллара за баррель.

"В 2021 году нефтетрейдеры получили больше ясности относительно динамики мировой добычи и предложения, что оказало поддержку рынку энергоносителей", — отметил Тайлер Ричи из Sevens Report Research.

Нефтедобыча США устойчиво держится около 11 млн баррелей в день, тогда как действия ОПЕК+ позитивно влияют на котировки, добавил Ричи. Саудовская Аравия неожиданно пообещала сокращать добычу еще на 1 млн баррелей в день в феврале и марте.

Фьючерсы на нефть WTI восстановились к уровням, наблюдавшимся до начала пандемии, однако "рынку необходимо еще больше прояснить состояние мирового спроса на нефтепродукты, чтобы котировки нефти Brent и WTI смогли достичь отметки в 60 долларов за баррель и новых 52-недельных максимумов", отметил Ричи.

Международный валютный фонд во вторник повысил свой прогноз роста мировой экономики на текущий год до 5,5%, однако предупредил о "крайне высокой неопределенности" экономических перспектив.

Февральские фьючерсы на бензин на NYMEX выросли в цене на 1,3%, до 1,5807 доллара за галлон, а февральские контракты на печное топливо показали рост на 0,3%, до 1,5984 доллара за галлон.

Февральские контракты на природный газ, экспирация которых наступит в конце сессии среды, подорожали на 2,1%, до 2,656 доллара за млн БТЕ.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду опубликует еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что отчет EIA за неделю 16-22 января покажет сокращение запасов нефти в США на 1,7 млн баррелей, рост запасов бензина на 1,2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 800 000 баррелей.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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