МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Рубль : рост цен на нефть ограничил эффект от санкций

По состоянию на 2.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,78% — до 70,78 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на WTI поднималась на 1,72%, до 67,41 доллара за баррель.