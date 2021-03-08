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2021
https://1prime.ru/commodities/20210308/833186267.html
Цена нефти поднялась так высоко впервые с начала 2020 года
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 2.02 мск цена майских фьючерсов на... ПРАЙМ, 08.03.2021
новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 2.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,78% — до 70,78 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на WTI поднималась на 1,72%, до 67,41 доллара за баррель.