10 марта — Dow Jones. Фьючерсы на нефть снизились по итогам торгов во вторник, что стало вторым подряд снижением за два дня. Трейдеры ждали данных, которые могут свидетельствовать о росте запасов сырой нефти в США третью неделю подряд. Минэнерго США дало прогноз по мировому спросу на нефть на два года

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что запасы нефти в США на неделе 27 февраля – 5 марта выросли на 21,6 млн баррелей. Запасы бензина, согласно прогнозу, снизились на 4,8 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 3,8 млн баррелей.

По итогам торгов на NYMEX во вторник апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,04 доллара, или 1,6%, до 64,01 доллара за баррель.

"Фиксация прибыли может легко продолжиться. Тем не менее, цены могут получить весомую поддержку, которую будут оказывать быки, если не случится каких-то фундаментальных событий", — говорит Тайлер Ричи, один из редакторов Sevens Report Research.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на торгах на ICE в Европе снизились на 72 центов, или 1,1%, до 67,52 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть WTI росли. Котировки Brent превысили уровень 71 доллар впервые с 2019 года, а затем снизились, так как рост доходности казначейских облигаций привел к развороту рынков и поспособствовал повышению доллара к более чем трехмесячному максимуму.

Фундаментальный фон для цен на нефть остается позитивным. Неожиданное решение ОПЕК+ в основном сохранить текущие ограничения нефтедобычи в апреле, а также добровольное сокращение предложения со стороны Саудовской Аравии в размере 1 млн баррелей в день оказали серьезную поддержку ценам, утверждают аналитики, придерживающиеся бычьих взглядов.

Апрельские фьючерсы на природный газ на NYMEX снизились почти на 0,1%, до 2,661 доллара за млн БТЕ.

В своем ежемесячном отчете во вторник Энергетическое информационное агентство повысило прогноз по ценам на природный газ на 2021 год на 6,5% до 3,14 доллара.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz (Конец)

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