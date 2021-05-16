2021-05-16T09:12:49+03:00
2021-05-16T09:12:49+03:00
2021-05-16T09:12:49+03:00
2021
https://1prime.ru/commodities/20210516/833670647.html
Чего ждать от цен на нефть в середине мая
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На минувшей неделе на нефтяные котировки повлияли данные по инфляции в США, они стали поводом для укрепления доллара и снижения спроса на риск у игроков, пишет "Российская газета"... ПРАЙМ, 16.05.2021
инвестиционный прогноз, нефть, сырье, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83236/67/832366728.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83236/67/832366728.jpg
https://1prime.ru/images/83236/67/832366727.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83236/67/832366727.jpg
https://1prime.ru/images/83236/67/832366726.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83236/67/832366726.jpg
https://1prime.ru/experts/20210516/833670300.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. На минувшей неделе на нефтяные котировки повлияли данные по инфляции в США, они стали поводом для укрепления доллара и снижения спроса на риск у игроков, пишет "Российская газета" со ссылкой на начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева.
Помимо этого, отметил собеседник издания, сырьевые рынки продолжают негативно реагировать на вспышки эпидемии коронавируса в ряде азиатских стран. Прежде всего — в Индии.
"Любые сигналы о слабых перспективах роста спроса на энергоносители в этих странах вызывают реакцию котировок. Восстановление нормальной работы американского компании Colonial Pipeline позволяет говорить, что это фактор уже не влияет на цены", — добавил Евстифеев.
Перспектива нефтяного рынка, однако, выглядит умеренно-позитивной. В ряде стран и регионов экономическая статистика продолжает свидетельствовать об улучшении ситуации. Это подогревает цены на сырье.
"Реакция на инфляционную статистику в США была подавлена риторикой ФРС, продолжающей говорить о необходимости сохранить стимулирующую денежно-кредитную политику", — добавил он.
На этом фоне котировки нефти сорта Brent могут закрепиться выше отметки $67 за баррель, подытожил эксперт.
Читайте также:
Эксперт рассказал, что будет с рублем на следующей неделе