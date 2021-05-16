МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. На минувшей неделе на нефтяные котировки повлияли данные по инфляции в США, они стали поводом для укрепления доллара и снижения спроса на риск у игроков, пишет "Российская газета" со ссылкой на начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева. Что будет с ценами на нефть на этой неделе

Помимо этого, отметил собеседник издания, сырьевые рынки продолжают негативно реагировать на вспышки эпидемии коронавируса в ряде азиатских стран. Прежде всего — в Индии.

"Любые сигналы о слабых перспективах роста спроса на энергоносители в этих странах вызывают реакцию котировок. Восстановление нормальной работы американского компании Colonial Pipeline позволяет говорить, что это фактор уже не влияет на цены", — добавил Евстифеев.

Перспектива нефтяного рынка, однако, выглядит умеренно-позитивной. В ряде стран и регионов экономическая статистика продолжает свидетельствовать об улучшении ситуации. Это подогревает цены на сырье.

"Реакция на инфляционную статистику в США была подавлена риторикой ФРС, продолжающей говорить о необходимости сохранить стимулирующую денежно-кредитную политику", — добавил он.

На этом фоне котировки нефти сорта Brent могут закрепиться выше отметки $67 за баррель, подытожил эксперт.

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