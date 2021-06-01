МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам на фоне роста нефтяных котировок и рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 51,9 пункта

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск вторника растет на 0,6% — до 3744,02 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,92% — до 1612,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 26 копеек — до 73,17 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 89,48 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,44% — до 70,32 доллара за баррель.