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2021
https://1prime.ru/commodities/20210601/833809562.html
Российский рынок акций растет в начале дня вслед за нефтью и рублем
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам на фоне роста нефтяных котировок и рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 01.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам на фоне роста нефтяных котировок и рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск вторника растет на 0,6% — до 3744,02 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,92% — до 1612,25 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 26 копеек — до 73,17 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 89,48 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,44% — до 70,32 доллара за баррель.